Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала – генерал Бундесвера

В Берлине решили осуществлять поставки боеприпасов Украине в три этапа, эта поставка будет выполнена в рамках первого из них

Артснаряды (Иллюстративное фото: EPA)

Германия срочно передает Украине 10 000 артиллерийских боеприпасов из арсенала Бундесвера. Об этом в интервью DW заявил глава ситуационного центра Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг.

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По словам генерала, Германия решила осуществлять поставки боеприпасов Украине в три этапа, и эти поставки будут выполнены в рамках первого из них – 10 000 артснарядов поступят в Украину "в ближайшие дни".

В рамках второго этапа Германия решила поддержать инициативу Чехии по обеспечению Вооруженных Сил Украины артснарядами и профинансирует закупку 180 000 боеприпасов, которые будут переданы Киеву во второй половине этого года.

Вдобавок к чешской инициативе, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 000 снарядов примерно с четвертого квартала года. На вопрос, с какой страной Берлин заключил соглашение, Фройдинг отказался отвечать.