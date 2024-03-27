Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала – генерал Бундесвера
Германия срочно передает Украине 10 000 артиллерийских боеприпасов из арсенала Бундесвера. Об этом в интервью DW заявил глава ситуационного центра Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг.
По словам генерала, Германия решила осуществлять поставки боеприпасов Украине в три этапа, и эти поставки будут выполнены в рамках первого из них – 10 000 артснарядов поступят в Украину "в ближайшие дни".
В рамках второго этапа Германия решила поддержать инициативу Чехии по обеспечению Вооруженных Сил Украины артснарядами и профинансирует закупку 180 000 боеприпасов, которые будут переданы Киеву во второй половине этого года.
Вдобавок к чешской инициативе, Германия заключила двустороннее соглашение о поставках Украине еще 100 000 снарядов примерно с четвертого квартала года. На вопрос, с какой страной Берлин заключил соглашение, Фройдинг отказался отвечать.
- 13 марта советник премьера Чехии сообщил, что артснаряды, закупленные по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.
- 19 марта министр обороны Германии заявил, что страна покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
- 21 марта глава МИД Польши сказал, что страна поможет организовать перевозку в Украину снарядов, закупленных в рамках инициативы Чехии.