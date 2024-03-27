Німеччина терміново передає ЗСУ 10 000 снарядів зі свого арсеналу – генерал Бундесверу
Німеччина терміново передає Україні 10 000 артилерійських боєприпасів з арсеналу Бундесверу. Про це в інтерв'ю DW заявив глава ситуаційного центру України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ.
За словами генерала, Німеччина вирішила здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етапи, і це постачання буде виконано в межах першого з них – 10 000 артснарядів надійдуть до України "найближчими днями".
У межах другого етапу Німеччина вирішила підтримати ініціативу Чехії із забезпечення Збройних Сил України артснарядами та профінансує закупівлю 180 000 боєприпасів, які будуть передані Києву в другій половині цього року.
Додатково до чеської ініціативи, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 000 снарядів приблизно з четвертого кварталу року. На питання, з якою саме країною Берлін уклав угоду, Фройдінґ відмовився відповідати.
- 13 березня радник прем'єра Чехії повідомив, що артснаряди, закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати до України на початку літа.
- 19 березня міністр оборони Німеччини заявив, що країна покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.
- 21 березня глава МЗС Польщі сказав, що країна допоможе організувати перевезення до України снарядів, закуплених у межах ініціативи Чехії.