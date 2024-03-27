Німеччина терміново передає ЗСУ 10 000 снарядів зі свого арсеналу – генерал Бундесверу

У Берліні вирішили здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етапи, це постачання буде виконано у межах першого з них

Артснаряди (Ілюстративне фото: EPA)

Німеччина терміново передає Україні 10 000 артилерійських боєприпасів з арсеналу Бундесверу. Про це в інтерв'ю DW заявив глава ситуаційного центру України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ.

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За словами генерала, Німеччина вирішила здійснювати постачання боєприпасів Україні у три етапи, і це постачання буде виконано в межах першого з них – 10 000 артснарядів надійдуть до України "найближчими днями".

У межах другого етапу Німеччина вирішила підтримати ініціативу Чехії із забезпечення Збройних Сил України артснарядами та профінансує закупівлю 180 000 боєприпасів, які будуть передані Києву в другій половині цього року.

Додатково до чеської ініціативи, Німеччина уклала двосторонню угоду про постачання Україні ще 100 000 снарядів приблизно з четвертого кварталу року. На питання, з якою саме країною Берлін уклав угоду, Фройдінґ відмовився відповідати.