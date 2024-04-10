Снаряды, винтовки и дроны. Германия передала Украине новую партию военной помощи
Германия передает Украине новый пакет военной помощи, в который войдут, в частности, беспилотники нескольких типов, винтовки, системы разминирования и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
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Полный список помощи следующий:
→ гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — раньше передали девять таких;
→ две машины разминирования WISENT 1 – ранее передали 32 машины;
→ 6000 снарядов калибра 155 мм – ранее передали 68 000 боеприпасов;
→ 16 разведывательных БпЛА Vector – ранее передали 196 единиц;
→ 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun – ранее передали 185 единиц;
→ 30 комплектов средств противодействия БпЛА – ранее передали 40 единиц;
→ 11 мобильных систем разминирования – ранее передали девять этих систем;
→ три минных трала — ранее передали 43 таких;
→ 70 инфракрасных камер – ранее передали 330 единиц;
→ 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 – ранее передали 305 единиц;
→ 120 винтовок Haenel CR308;
→ 24 лодочных мотора;
→ 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 – ранее передали 15 единиц;
→ 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
→ 5000 детонаторов.
Предыдущий пакет военной помощи Германия передала Украине в конце марта. Туда вошли боеприпасы к Leopard, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники, противотанковые гранатометы, машины разминирования и прочая техника.
- 19 марта министр обороны Германии заявил, что страна покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
- 27 марта сообщалось, что Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала.
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