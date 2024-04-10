Снаряды, винтовки и дроны. Германия передала Украине новую партию военной помощи

В обновленном перечне военной помощи есть машины разминирования, гусеничный вездеход, винтовки, дроны и другое вооружение

Снаряды 155 мм (Фото: ЕРА)

Германия передает Украине новый пакет военной помощи, в который войдут, в частности, беспилотники нескольких типов, винтовки, системы разминирования и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Полный список помощи следующий:





→ гусеничный вездеход Warthog (командная машина) — раньше передали девять таких;

→ две машины разминирования WISENT 1 – ранее передали 32 машины;

→ 6000 снарядов калибра 155 мм – ранее передали 68 000 боеприпасов;

→ 16 разведывательных БпЛА Vector – ранее передали 196 единиц;

→ 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun – ранее передали 185 единиц;

→ 30 комплектов средств противодействия БпЛА – ранее передали 40 единиц;





→ 11 мобильных систем разминирования – ранее передали девять этих систем;

→ три минных трала — ранее передали 43 таких;

→ 70 инфракрасных камер – ранее передали 330 единиц;

→ 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 – ранее передали 305 единиц;

→ 120 винтовок Haenel CR308;

→ 24 лодочных мотора;

→ 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 – ранее передали 15 единиц;

→ 1 миллион патронов для стрелкового оружия;

→ 5000 детонаторов.

Предыдущий пакет военной помощи Германия передала Украине в конце марта. Туда вошли боеприпасы к Leopard, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, беспилотники, противотанковые гранатометы, машины разминирования и прочая техника.