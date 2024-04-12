Писториус сравнил Путина с Гитлером и призвал Европу готовиться к большой агрессии РФ

Министр обороны Германии напомнил, что Путин, как и Гитлер, заявляет, что "не остановится"

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна готовиться к широкомасштабной агрессии России, сравнив российского диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Bloomberg.

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Глава немецкого Минобороны заявил об этом во время презентации биографической книги о бывшем премьере Великобритании Уинстоне Черчилле, отмечают журналисты.

В частности, Писториус подчеркнул, что Путин не остановится в Украине.

"Он также четко заявил об этом. Так же четко, как и Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", – сказал он.

В связи с этим Писториус в очередной раз отметил важность укрепления немецких Вооруженных сил на фоне растущей угрозы.

"Мы должны вернуть эту страну в такое положение, чтобы она могла себя защитить. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина или хотим облегчить ему задачу", – заявил министр обороны Германии.

19 марта 2024 года министр обороны Германии заявил, что страна покроет расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

27 марта сообщалось, что Германия срочно передает ВСУ 10 000 снарядов из своего арсенала.

10 апреля стало известно, что Германия передает Украине новый пакет военной помощи, в который войдут, в частности, беспилотники нескольких типов, винтовки, системы разминирования.

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