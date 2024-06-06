Венгрия поедет на Саммит мира – страну будет представлять глава МИД Сийярто

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешту обидно из-за того, что на саммите не будет России

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Венгрия примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Министр иностранных дел Петер Сийярто во время пресс-конференции в российском Санкт-Петербурге сообщил, что на встрече страну будет представлять его ведомство.

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Он отметил, что венгерской стороне обидно из-за того, что на конференции не будут присутствовать обе стороны войны, в частности, представители России.

"Мы считаем, что реальных результатов можно ожидать, если все будут за столом переговоров", – высказался Сийярто.

В то же время, по его словам, Венгрия поедет на саммит в Швейцарии, потому что государство находится на стороне мира и принимает участие во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня.

"В этот раз это не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министров иностранных дел", – сказал венгерский дипломат.

Также глава МИД страны призвал украинскую и российскую стороны к прекращению огня и началу переговоров для скорейшего прекращения войны.

По состоянию на 3 июня в Венгрии еще не знали, будут ли ехать на саммит в Швейцарию. Тогда Сийярто сказал, что его страна размышляет о целесообразности участия в конференции, если на ней "отсутствуют стороны войны".

21 мая в венгерском правительстве заявили, что Будапешт не видит почти никаких изменений в отношениях с Украиной по результатам переговоров между государствами.

24 мая премьер страны Виктор Орбан сказал, что войска России показали пределы своих возможностей в Украине и оказались недостаточно сильными для скорой победы. По его мнению, РФ вряд ли нападет на одного из членов НАТО.

27 мая глава МИД Литвы Ландсбергис высказался о том, что 41% всех решений ЕС в отношении Украины блокируют в Венгрии – государство пытается оказать влияние на важные решения, которые принимаются в блоке.

12 июня канцлер Германии Шольц сказал, что до мирных переговоров с Россией еще далеко – страна верит, что сможет достичь своих целей на поле боя.

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