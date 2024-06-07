Президент Швейцарии о Глобальном саммите: Не подпишем мирное соглашение на конференции

Виола Амерд (Фото: EPA)

Президент Швейцарии Виола Амерд считает, что Глобальный саммит мира является лишь началом дальнейших переговоров для прекращения войны России против Украины и мирное соглашение в конце конференции подписано не будет. Такое мнение она высказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Глава Швейцарии убеждена: для достижения мира "обе стороны должны быть за столом переговоров", и акцентировала, что Россия не участвует в саммите.

"Для нас понятно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", – сказала она и добавила, что Россия также может присутствовать на возможной следующей конференции.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

2 июня президент заявил, что уже 160 стран мира подтвердили свое участие в саммите.

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