Шольц: G7 не обговорювала вимоги Путіна для миру в Україні, вони несерйозні

Канцлер вважає, що умови Путіна спрямовані тільки на те, аби відвернути увагу від мирного саміту у Швейцарії

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Лідери Групи семи не обговорювали заяви російського диктатора Володимира Путіна про умови миру в Україні, адже вони несерйозні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає агентство Reuters.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Канцлер вважає, що умови Путіна спрямовані тільки на те, аби відвернути увагу від мирного саміту у Швейцарії.

"Усі знають, що ця пропозиція не була серйозною, але мала стосунок до мирної конференції у Швейцарії", — стверджує Шольц.

Представник США на Раді безпеки ООН Роберт Вуд звинуватив Росію у спробі використати Радбез ООН задля того, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії.

14 червня російський диктатор на пропагандистській зустрічі з керівництвом МЗС РФ заявив, що готовий нібито негайно припинити вогонь в Україні в разі виконання кількох умов.

Серед них: виведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також відмова від вступу до НАТО.

Міністерство закордонних справ відповіло на чергові маніпулятивні заяви російського диктатора щодо нібито готовності Кремля до переговорів. У відомстві вважають, що такими висловлюваннями Росія хоче завадити участі лідерів країн світу у Саміті миру 15-16 червня.

Читайте також: "Час дуже невдалий". Саміт миру у Швейцарії – на що розраховує Банкова