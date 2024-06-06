СБУ сообщила о подозрении участнику Стамбульских переговоров Мединскому – за пропаганду

Советнику диктатора Владимира Путина Мединскому и ректору московского вуза Анатолию Торкунову грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Владимир Мединский (Фото: ресурс окупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Владимиру Мединскому, помощнику российского диктатора Владимира Путина, и Анатолию Торкунову, ректору Института международных отношений Министерства иностранных дел РФ. Оба чиновника распространяют идеологию рашизма на временно оккупированной территории Украины, отмечает спецслужба.

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По данным следствия, Мединский и Торкунов являются соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11 классов" – и это издание является обязательным элементом учебной программы в школах РФ и на временно оккупированной территории Украины.

В то же время, в книге полностью сфальсифицированы исторические события относительно становления украинской государственности, а к тому же авторы оправдывают агрессивную войну России против Украины и военные преступления оккупантов, акцентирует СБУ.

К тому же и Мединский, и Торкунов являются частыми гостями в эфирах пропаганды РФ, где выступают в поддержку полномасштабного российского вторжения, отмечают правоохранители.

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Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты такой деятельности двух высокопоставленных должностных лиц страны-агрессора.

Мединскому и Торкунову заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников.

Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению обоих подозреваемых к ответственности, заключает спецслужба.

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Переговоры в Стамбуле начались 29 марта 2022, делегации возглавляли Мединский от РФ и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия от Украины.

С 2012 по 2020 год Мединский возглавлял российское Министерство культуры.

Среди прочего возглавляет российскую пропагандистскую организацию "Русское военно-историческое общество".

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