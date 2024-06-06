СБУ повідомила про підозру учаснику Стамбульських перемовин Мединському – за пропаганду

Раднику диктатора Володимира Путіна Мединському та ректору московського вишу Анатолію Торкунову загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Володимир Мединський (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Володимиру Мединському, помічнику російського диктатора Володимира Путіна, та Анатолію Торкунову, ректору Інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ. Обидва високопосадовці поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій території України, зауважує спецслужба.

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За даними слідства, Мединській та Торкунов є співавторами російського "підручника з історії для учнів 11 класів" – і це видання є обов’язковим елементом навчальної програми в школах РФ і на тимчасово окупованій території України.

Водночас у книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення української державності, а до того ж автори виправдовують агресивну війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів, акцентує СБУ.

До того ж, і Мединський, і Торкунов є частими гостями в ефірах пропаганди РФ, де виступають на підтримку повномасштабного російського вторгнення, зауважують правоохоронці.

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Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти такої діяльності двох високопосадовців країни-агресора.

Мединському та Торкунову заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Максимальне покарання за цими статтями – до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення обох підозрюваних до відповідальності, підсумовує спецслужба.

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Перемовини у Стамбулі почалися 29 березня 2022 року, делегації очолювали Мединський від РФ та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія від України.

З 2012 по 2020 Мединський очолював російське Міністерство культури.

Серед іншого, очолює російську пропагандистську організацію "Російське військово-історичне товариство".

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