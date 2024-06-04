Дружина екснардепа-утікача Маркова отримала підозру – у неї заарештували майна на 250 млн грн

Співзаснувала бізнес із Григорієм Лєпсом, котрий підтримує війну проти України, їхня компанія розробляє обладнання для російських гелікоптерів

Інеса Маркова у 2013 році (Фото: LIGA.net)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Інесі Марковій, дружині колишнього нардепа від забороненої Партії регіонів та лідера забороненої "Родины" Ігоря Маркова. У жінки заарештовано нерухомість в Одесі вартістю понад 250 млн грн, зараз вона є співвласницею російської ІТ-компанії, котра розробляє програмне забезпечення для бойової авіації Росії.

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За даними слідства, у 2014 році фігурантка та її чоловік виїхали до Москви, де й зараз переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти України.

СБУ зазначає: ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала у країні-агресорі так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем", серед його співзасновників підсанкційний російський співак Григорій Лєпс, котрий підтримує війну проти України.

Компанія Маркової на замовлення російського військового підприємства "Ростех" розробляє бортові системи для бойових гвинтокрилів РФ – зокрема, й для Ка-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець", повідомляють правоохоронці.

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Спецслужба задокументувала, що від 24 лютого 2022 року компанія підозрюваної поставила до окупаційних угруповань РФ програмні продукти на суму понад 100 млн рублів (близько 45,2 млн грн).

Фігурантці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Також суд наклав арешт на комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку Маркової в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

СБУ підсумовує, що тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваної до відповідальності.

У серпні 2022 року Ігоря Маркова оголосили у міжнародний розшук.

Йому інкримінують зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, розпалювання ворожнечі, колабораційну діяльність, пропаганду війни, виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

З 2014 року Марков активно брав участь у пропагандистських телеефірах у Росії, підтримував збройну агресію та встановлені росіянами незаконні псевдореспубліки на сході.

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