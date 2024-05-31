Генерал РФ, який наводить ракети по Україні, отримав підозру від СБУ

Запуск ракети "Калібр" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову, котрий очолює головний обчислювальний центр Генерального штабу Збройних сил РФ та відповідає за ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

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За даними правоохоронців, підрозділ Баранова відповідає за точність ударів ракет загарбників, зокрема, підлеглі окупанта займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, аби уникнути зони дії української протиповітряної оборони.

Також вони зазначають конкретні цілі, котрі мають бути уражені ракетним озброєнням, пояснює СБУ.

Насамперед, акцентує відомство, йдеться про наведення крилатих ракет "Калібр", Х-101/555 та балістичних ракет "Іскандер".

За даними слідства, окупанти "чітко розуміють", що програмують значну частину російської зброї для вогневого ураження цивільної інфраструктури України.

Роберт Баранов (Фото: ресурс окупантів)

СБУ роз'яснює: під час підготовки ударів підрозділ Баранова зіставляє координати цілей, отриманих від командування Генштабу РФ, з локаціями цивільних об’єктів на картах місцевості – тому окупанти свідомо завдають ударів по мирній інфраструктурі.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема й через такі ракети, загинуло щонайменше 520 дітей, зауважують правоохоронці.

Баранову повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством, також СБУ ідентифікувала 30 його підлеглих, котрі прямо причетні до вчинення злочинів проти України.

Російському генералу загрожує довічне ув'язнення.

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2 квітня у Росії призначили нового командувача Чорноморського флоту – ним став віцеадмірал Пінчук. Окупант перебуває під персональними санкціями Євросоюзу та є підозрюваним у справі СБУ за статтею про воєнні злочини – йому загрожує довічне в Україні.

27 травня СБУ заочно повідомила про підозру одному із заступників міністра оборони РФ, який особисто керує постачанням "Іскандерів" та КАБів.

30 травня СБУ повідомила про підозру очільнику російської катівні на тимчасово окупованій частині Луганської області.

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