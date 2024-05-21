СБУ: Зрив постачання важкої техніки на фронт готувала інформаторка ФСБ із Запоріжжя – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру жінці у Запоріжжі. За даними слідства, вона працювала інформаторкою на Федеральну службу безпеки РФ та хотіла зірвати постачання важкої техніки ЗСУ на південний фронт.

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Спецслужба заявила, що фігурантка відстежувала інтенсивність руху та орієнтовну кількість військових ешелонів ЗСУ, які їдуть у напрямку передової.

СБУ зауважує, що водночас особливу увагу підозрювана звертала на рухомі склади, які транспортують важке озброєння, а також серед її завдань було встановлення місцеперебування ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій.

Ці розвідувальні дані були потрібні росіянам для планування бойових операцій на передовій та для підготовки повітряних ударів по об'єктах ЗСУ та Укрзалізниці, пояснює відомство.

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За даними правоохоронців, аби виконати завдання окупантів, фігурантка пішки обходила місцевість біля залізничних шляхів, там вона спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз захисників, а також жінка "втемну" використовувала своїх знайомих – "завуальовано випитувала" у них дані про українські війська.

У такий спосіб, пише СБУ, отриману розвідінформацію підозрювана відображала завдяки позначкам на Google-мапах із детальним описом об'єктів, потрібних загарбникам.

Фото: СБУ

Спецслужба зазначає, що фігурантку вдалося викрити ще на початковому етапі цієї діяльності, а правоохоронці провели комплексні заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ та затримати зловмисницю у власному помешканні.

Відомство пояснює: окупанти залучили жінку до співпраці у дистанційному режимі, а у поле зору ФСБ вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах – надалі окупанти спілкувалися з нею через анонімний чат у месенджері.

Фігурантці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Підозрюваній загрожує до 8 років тюрми, зараз вона під вартою.

Фото: СБУ

11 травня СБУ заявила про запобігання терактам, які російські спецслужби планували провести в Києві на 9 травня.

16 травня СБУ повідомила про підозру мешканцю Харкова: за даними слідства, чоловік працював на російську ФСБ і допомагав російським загарбникам готувати новий наступ на область.

20 травня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці "прориву" російської армії на одній із найгарячіших ділянок фронту на Донеччині – Покровському напрямку.

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