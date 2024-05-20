СБУ: Чоловік допомагав готувати прорив на Покровському напрямку – його затримали

Правоохоронці стверджують – під час розвідувальних вилазок він "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації Сил оборони

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці "прориву" російської армії на одній із найгарячіших ділянок фронту на Донеччині – Покровському напрямку. Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства.

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Правоохоронці розповіли, що чоловік передавав ворогу геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Як встановило розслідування, ним виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму.

За даними СБУ, щоб виявити місця базування підрозділів Збройних Сил України, підозрюваний автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних вилазок він "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників, розповіли правоохоронці.

Спецслужба стверджує, що за отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари з використанням фугасних авіабомб і реактивної артилерії. Утім, СБУ зірвала плани агресора.

Співробітники СБУ провели заходи з убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні.

У чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

СБУ розповіла, що місцевий житель дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань Росії, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки РФ, яка планувала використати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Зараз він перебуває під вартою, якщо його вину буде доведено – загрожує до 12 років за ґратами.