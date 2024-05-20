СБУ: Мужчина помогал готовить прорыв на Покровском направлении – его задержали

СБУ утверждает – во время разведывательных вылазок он "отчитывался" российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации Сил обороны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в подготовке "прорыва" российской армии на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области – Покровском направлении. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Правоохранители рассказали, что мужчина передавал врагу геолокации огневых позиций артиллерии и укрепрайонов украинских войск. Как установило расследование, им оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма.

По данным СБУ, чтобы выявить места базирования подразделений Вооруженных сил Украины, подозреваемый автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Во время разведывательных вылазок он "отчитывался" российской разведке о выявленных пунктах возможной дислокации украинских защитников, рассказали правоохранители.

Спецслужба утверждает, что по полученным координатам рашисты планировали осуществить массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии. Впрочем, СБУ сорвала планы агрессора.

Сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности пунктов базирования ВСУ, а затем задержали фигуранта в его собственном доме.

У мужчины изъяли мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными.

СБУ рассказала, что местный житель дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми – боевиками оккупационных группировок России, которые воюют на восточном фронте. Через них информация попадала в военную разведку РФ, которая планировала использовать ее для подготовки боевых операций в Донецкой области.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ.

Сейчас он находится под стражей, если его вина будет доказана – грозит до 12 лет за решеткой.