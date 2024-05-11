СБУ запобігла терактам, які російські спецслужби планували провести у Києві на 9 травня

Артем Дехтяренко зазначив, що виконавців було затримано "на гарячому"

Ілюстративне фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України запобігла терактам, які російські спецслужби планували провести в Києві на 9 травня. Про це LIGA.net повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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За його словами, співробітники СБУ спрацювали на випередження, виконавців теракту було затримано на гарячому. Дехтяренко зазначив, що спецслужбою зібрано доказову базу, яка підтверджує російський слід.

Речник спецслужби заявив, що за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії.

СБУ обіцяє повідомити деталі спецоперації згодом.

6 травня Служба безпеки України затримала двох чоловіків в Київській області, які, за даними правоохоронців, готували масований авіаобстріл українських регіонів напередодні Великодня.

7 травня СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, котрі готували убивство президента Володимира Зеленського, начальника ГУР Кирила Буданова та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

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