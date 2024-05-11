СБУ предотвратила теракты, которые спецслужбы РФ планировали провести в Киеве на 9 мая

Артем Дехтяренко отметил, что исполнители были задержаны "на горячем"

Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины предотвратила теракты, которые российские спецслужбы планировали провести в Киеве на 9 мая. Об этом LIGA.net сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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По его словам, сотрудники СБУ сработали на опережение, исполнители теракта были задержаны на горячем. Дехтяренко отметил, что спецслужбой собрана доказательная база, подтверждающая российский след.

Спикер спецслужбы заявил, что за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России.

СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.

6 мая Служба безопасности Украины задержала двоих мужчин в Киевской области, которые, по данным правоохранителей, готовили массированный авиаобстрел украинских регионов в канун Пасхи.

7 мая СБУ сообщила о разоблачении сети агентов российской ФСБ, готовивших убийство президента Владимира Зеленского, начальника ГУР Кирилла Буданова и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

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