СБУ затримала п'ятьох блогерів на Київщині: Знімали провокативні відео про ЗСУ і мобілізацію
Служба безпеки України затримала п'ятьох блогерів на Київщині, які, за даними правоохоронців, здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь Росії та працювали на зрив мобілізації в Україні. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
Інший затриманий – водій таксі, який, за даними слідства, керував мережею анонімних Telegram-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. Завдяки мережі він поширював наративи Кремля щодо мобілізації в Україні та ділився інформацією про перебування посадовців військкоматів.
Третій блогер, як стверджують спецслужбовці, на сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації та силового опору представникам територіального центру комплектування та соцпідтримки.
"Ще двоє зловмисників із Київщини "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи та чатботи популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ", – йдеться в повідомленні СБУ.
П'ятьом блогерам повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ, розслідування триває. Затримані можуть отримати до восьми років тюрми.
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