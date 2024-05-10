СБУ затримала п'ятьох блогерів на Київщині: Знімали провокативні відео про ЗСУ і мобілізацію

Затриманим загрожує до восьми років за ґратами

Затримання одного з чоловіків (Фото: Пресслужба СБУ)

Служба безпеки України затримала п'ятьох блогерів на Київщині, які, за даними правоохоронців, здійснювали інформаційно-підривну діяльність на користь Росії та працювали на зрив мобілізації в Україні. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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В СБУ зазначили, що чоловіки знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про бійців Збройних Сил України, зокрема й про представників військкоматів. Їхній контент масово "підхоплювали" російські пропагандисти для підготовки постановчих сюжетів, які поширювалися й на міжнародну аудиторію.

Затримані також розповсюджували інформацію про дислокацію та маршрути переміщення українських військових, проінформували в спецслужбі. Ці координати росіяни могли використати для здійснення ракетно-дронових ударів по Силах оборони.

Так, у правоохоронному органі повідомили про затримання киянина, який їздив на авто та робив відеотрансляції в YouTube біля місць перебування ЗСУ у столиці. Під час своїх стрімів блогер поширював фейки про військових у коментарях.

Інший затриманий – водій таксі, який, за даними слідства, керував мережею анонімних Telegram-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. Завдяки мережі він поширював наративи Кремля щодо мобілізації в Україні та ділився інформацією про перебування посадовців військкоматів.

Третій блогер, як стверджують спецслужбовці, на сторінках у соцмережах закликав до зриву мобілізації та силового опору представникам територіального центру комплектування та соцпідтримки.

"Ще двоє зловмисників із Київщини "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи та чатботи популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ", – йдеться в повідомленні СБУ.

П'ятьом блогерам повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ, розслідування триває. Затримані можуть отримати до восьми років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

30 квітня СБУ затримала в Києві проросійських хакерів, які створювали фейкові акаунти керівників українських спецслужб.

6 травня СБУ затримала двох чоловіків, які готували масований авіаобстріл України напередодні Великодня.

7 травня СБУ повідомила про затримання чоловіків, які готували вбивство Зеленського, Малюка та Буданова.

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