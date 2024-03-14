СБУ: Взято російського інформатора, який зі своєї квартири стежив за колонами Сил оборони

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття у Миколаєві інформатора російської Федеральної служби безпеки. За даними слідства, чоловік влаштував у квартирі "спостережний пункт", аби шпигувати за військовими колонами Сил оборони.

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СБУ пише, що чоловік з вікон помешкання спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ по одній із ключових автотрас у напрямку передової, а також під час руху української техніки фігурант намагався встановити її орієнтовну кількість і звертав "особливу увагу" на важкі зразки озброєнь.

Спецслужба зауважує, що попри конспірацію затриманого, їй вдалося викрити його і задокументувати факти розвідувально-підривної діяльності.

Аби убезпечити шляхи переміщення українських військ, було проведено комплексні заходи, а самого фігуранта затримали на гарячому, зазначає відомство.

СБУ повідомляє, що під час затримання чоловік разом із сином чинив фізичний спротив правоохоронцям, аби втекти з місця події, проте йому це не вдалося.

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За інформацією правоохоронців, затриманий був на зв'язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом "Лохматий", котрий переховується у Донецьку та працює на ФСБ.

Комунікацію Лебедєв та затриманий вели через анонімний чат у месенджері, де той викладав розвідувальні звіти – під час обшуку в помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності, зазначає спецслужба.

Чоловікові повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує 12 років ув'язнення.

Фото: СБУ

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У січні СБУ заявила про затримання інформаторки російських спецслужб. За даними слідства, жінка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.

У лютому спецслужба повідомила про затримання на Кіровоградщині російського інформатора. За даними слідства, чоловік у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ.

У березні СБУ заявила про затримання російського агента, місцевого мешканця Харківщини. За даними слідства, він готував диверсії на об'єктах Укрзалізниці в області та шпигував за ЗСУ.

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