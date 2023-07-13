СБУ: Блогер-агент ФСБ навів ракети на будинок у Миколаєві та полював на об'єкти на Закарпатті

Служба безпеки повідомила про підозру проросійському блогеру Сергію Лебедєву, який навів ракети на багатоповерховий житловий будинок у Миколаєві та полював на військові об'єкти на Закарпатті. Про це повідомляє СБУ.

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Як зазначається, СБУ зібрала докази підривної діяльності Лебедєва, більш відомого під псевдонімом "Лохматий", що переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

За даними СБУ, Лебедєв працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства РІА Новости.

Встановлено, що за вказівкою російської спецслужби, він займався формуванням інформаторської мережі в різних регіонах України.

Для цього створив прокремлівський телеграм-канал із загальною аудиторією понад 30 000 передплатників.

Блогер шукав інформаторів серед передплатників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локацію критичної та соціальної інфраструктури нашої держави.

Задокументовано, що один з таких прихильників рашизму передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій Росія вдарила ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинули семеро мирних жителів, зокрема дитина.

Також "Лохматий" залучив до співпраці мешканця Закарпаття, який "зливав" блогеру локації військових частин на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Лебедєву про підозру за двома статтями:

- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

- порушення законів та звичаїв війни.

Оскільки фігурант ховається від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.

3 липня 2023 року повідомлялося, що послушник Почаївської лаври отримав п'ять років ув'язнення за вихваляння РФ та дискредитацію ЗСУ.

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