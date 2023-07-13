СБУ: Блогер-агент ФСБ навел ракеты на дом в Николаеве и охотился на объекты на Закарпатье

Служба безопасности сообщила о подозрении пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву, который навел ракеты на многоэтажный жилой дом в Николаеве и охотился на военные объекты на Закарпатье. Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, СБУ собрала доказательства подрывной деятельности Лебедева, более известного под псевдонимом "Лохматый", скрывающегося от правосудия во временно оккупированном Донецке.

По данным СБУ, Лебедев работает на ФСБ как "внештатный" журналист московского информагентства РИА Новости.

Установлено, что по указанию российской спецслужбы он занимался формированием информаторской сети в разных регионах Украины.

Для этого создал прокремлевский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 30 000 подписчиков.

Блогер искал информаторов среди подписчиков своего канала. Он собирал информацию о местах базирования Сил обороны, а также локации критической и социальной инфраструктуры нашего государства.

Задокументировано, что один из таких сторонников рашизма передал Лебедеву координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой Россия ударила ракетами С-300 осенью 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок.

Также "Лохматый" привлек к сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" блогеру локации воинских частей на территории региона.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Лебедеву о подозрении по двум статьям:

- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

- нарушение законов и обычаев войны.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия во временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

3 июля 2023 года сообщалось, что послушник Почаевской лавры получил пять лет тюрьмы за восхваление РФ и дискредитацию ВСУ.

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