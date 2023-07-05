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Судью районного суда Черкасской области подозревают в поддержке агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 10:31
Судью районного суда Черкасской области подозревают в поддержке агрессии РФ - Фото
Фото - СБУ
дополнено

Служба безопасности Украины сообщает,  что совместно с Госбюро расследований собрала доказательную базу на судью Звенигородского районного суда Черкасской области, которая, по данным следствия, отрицала вооруженную агрессию России и оправдывала военные преступления РФ.

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СБУ сообщает, что ранее подозреваемая была судьей Акимовского райсуда Запорожской области, но в июне 2022 года ее из-за начала оккупации эвакуировали в Черкасскую область, где она получила назначение в районный суд.

В СБУ утверждают, что располагают записями разговоров (см. видео ниже), в которых судья не скрывает пророссийскую позицию и повторяет кремлевскую пропаганду о войне РФ против Украины. Также задокументировано, что судья поддерживала оккупацию Крыма и Мелитополя и приветствовала введение там "российского законодательства".

В ходе обысков у подозреваемой изъята иностранная валюта, в том числе российские рубли, мобильные телефоны и компьютерная техника.

На основании собранных доказательств судье сообщено о подозрении по  статье об оправдании должностным лицом вооруженной агрессии РФ против Украины. В случае вынесения судом обвинительного приговора ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ДОПОЛНЕНО в 12:20. СБУ не называет фамилии судьи, но по данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о судье Светлане Федорец.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

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Сергей Бережной, Марк Сировой
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