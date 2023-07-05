Суддю районного суду Черкаської області підозрюють у підтримці агресії РФ
Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Держбюро розслідувань зібрала доказову базу на суддю Звенигородського районного суду Черкаської області, яка, за даними слідства, заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала воєнні злочини РФ.
СБУ повідомляє, що раніше підозрювана була суддею Якимівського райсуду Запорізької області, але в червні 2022 року її через початок окупації евакуювали до Черкаської області, де вона отримала призначення до районного суду.
У СБУ стверджують, що мають у своєму розпорядженні записи розмов (див. відео нижче), в яких суддя не приховує проросійську позицію і повторює кремлівську пропаганду про війну РФ проти України. Також задокументовано, що суддя підтримувала окупацію Криму та Мелітополя й вітала запровадження там "російського законодавства".
У ході обшуків у підозрюваної вилучено іноземну валюту, зокрема російські рублі, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.
На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за статтею про виправдання посадовцем збройної агресії РФ проти України. У разі винесення судом обвинувального вироку їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ДОПОВНЕНО о 12:20. СБУ не називає прізвища судді, але за даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про суддю Світлану Федорець.
Читайте також: Суддя Полтавського суду зливала ФСБ РФ інформацію про захисників України – аудіо розмов
Коментарі