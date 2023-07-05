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Суддю районного суду Черкаської області підозрюють у підтримці агресії РФ

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 10:31
Суддю районного суду Черкаської області підозрюють у підтримці агресії РФ - Фото
Фото - СБУ
доповнено

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Держбюро розслідувань зібрала доказову базу на суддю Звенигородського районного суду Черкаської області, яка, за даними слідства, заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала воєнні злочини РФ.

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СБУ повідомляє, що раніше підозрювана була суддею Якимівського райсуду Запорізької області, але в червні 2022 року її через початок окупації евакуювали до Черкаської області, де вона отримала призначення до районного суду.

У СБУ стверджують, що мають у своєму розпорядженні записи розмов (див. відео нижче), в яких суддя не приховує проросійську позицію і повторює кремлівську пропаганду про війну РФ проти України. Також задокументовано, що суддя підтримувала окупацію Криму та Мелітополя й вітала запровадження там "російського законодавства".

У ході обшуків у підозрюваної вилучено іноземну валюту, зокрема російські рублі, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

На підставі зібраних доказів судді повідомлено про підозру за статтею про виправдання посадовцем збройної агресії РФ проти України. У разі винесення судом обвинувального вироку їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДОПОВНЕНО о 12:20. СБУ не називає прізвища судді, але за даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про суддю Світлану Федорець.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

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