СБУ: Затримано поплічницю Сальдо, обладнувала військові шпиталі окупантам – фото

Слідство пише, що депутатка облради узяла псевдонім для роботи на росіян, а після звільнення міста хотіла втекти до тимчасово окупованого Криму

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання депутатки Херсонської облради. За даними слідства, жінка допомагала російському гауляйтеру Володимиру Сальдо відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що затримана – Світлана Межерицька, яка до грудня 2022 року очолювала Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради.

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Слідство пише, що затримана – чинна депутатка облради, котра після окупації Херсону підтримала загарбників та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

СБУ зазначає, що за особистої протекції держзрадника Сальдо жінку призначили очільницею незаконного "управління охорони здоров'я" в окупаційній адміністрації РФ – на цій посаді вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених загарбників.

Також, пише спецслужба, фігурантка займалася постачанням медичних препаратів для військ та окупаційних органів РФ.

Як пояснюють правоохоронці, для конспірації жінка обрала собі псевдонім, котрий використовувала під час "оформлення" до псевдоустанови та під час подальшої підривної діяльності на користь Росії.

Водночас після звільнення Херсоні депутатка залишилася у місті, сподіваючись уникнути правосуддя та позиціонуючи себе "поза політикою", а через певний час вона планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім'ям, зауважує СБУ.

Спецслужба зазначає, що вчасно викрила фігурантку й затримала її.

Жінці повідомили про підозру у колабораційній діяльності, їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до п'ятнадцяти років.

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Співрозмовник LIGA.net повідомив, що затримана — Світлана Межерицька.

У 2010 році жінка була обрана до міської ради Херсону від нині забороненої Комуністичної партії. Вже 2015-го балотувалася від партії Наш край.

У 2020 році Межерицька була обрана до облради від Нашого краю, а до грудня 2022 року очолювала Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради.

Жінку судили у Миколаєві, 11 березня Центральний районний суд міста відправив її у СІЗО без права внесення застави. Фігурантка своєї провини не визнає.

Світлана Межерицька (Фото: співрозмовник LIGA.net)

8 листопада 2023 року суд заочно визнав винним у держзраді колишнього депутата Верховної Ради та колишнього мера Херсона Сальдо та заочно засудив його до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

30 січня 2024 року до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн, зокрема, конфіскованих у Сальдо.

12 січня СБУ повідомила про затримання колишньої посадовиці з Херсона. За даними слідства вона віддала окупантам автопарк "швидкої допомоги" для депортації українських дітей до РФ.

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