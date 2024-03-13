СБУ: Задержана приспешница Сальдо, оборудовала военные госпитали оккупантам – фото

Следствие пишет, что депутат облсовета взяла псевдоним для работы на РФ, а после освобождения города хотела бежать во временно оккупированный Крым

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании депутата Херсонского облсовета. По данным следствия, женщина помогала российскому гауляйтеру Владимиру Сальдо открывать военные госпитали в захваченных больницах. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что задержанная – Светлана Межерицкая, которая до декабря 2022 года возглавляла Управление здравоохранения Херсонского городского совета.

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Следствие пишет, что задержанная – действующий депутат облсовета, которая после оккупации Херсона поддержала захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

СБУ отмечает, что при личной протекции госизменника Сальдо женщину назначили главой незаконного "управления здравоохранения" в оккупационной администрации РФ – на этом посту она организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых захватчиков.

Также, пишет спецслужба, фигурантка занималась снабжением медицинских препаратов для войск и оккупационных органов РФ.

Как объясняют правоохранители, для конспирации женщина выбрала себе псевдоним, который использовал во время "оформления" в псевдоучреждение и во время дальнейшей подрывной деятельности в пользу России.

В то же время после освобождения Херсоне депутат осталась в городе, надеясь избежать правосудия и позиционируя себя "вне политики", а через некоторое время она планировала бежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем, отмечает СБУ.

Спецслужба отмечает, что вовремя уличила фигурантку и задержала ее.

Женщине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет.

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Собеседник LIGA.net сообщил, что задержанная – Светлана Межерицкая.

В 2010 году женщина была избрана в городской совет Херсона от ныне запрещенной Коммунистической партии. Уже в 2015-м баллотировалась от партии Наш край.

В 2020 году Межерицкая была избрана в облсовет от Нашего края, а до декабря 2022 возглавляла Управление здравоохранения Херсонского городского совета.

Женщину судили в Николаеве, 11 марта Центральный районный суд города отправил в СИЗО без права внесения залога. Фигурантка своей вины не признает.

Светлана Межерицкая (Фото: собеседник LIGA.net)

8 ноября 2023 года суд заочно признал виновным в госизмене бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Сальдо и заочно приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

30 января 2024 года в государственный бюджет поступили первые санкционные деньги – более 32 млн грн, в частности, конфискованных у Сальдо.

12 января СБУ сообщила о задержании бывшей чиновницы из Херсона. По данным следствия, она отдала оккупантам автопарк "скорой помощи" для депортации украинских детей в РФ.

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