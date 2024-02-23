Черкаський митрополит Московського патріархату отримав вже четверту підозру – фото

Нещодавно суд скоротив йому нічний домашній арешт, зараз вирішується питання щодо заміни запобіжного заходу на більш суровий

Митрополит УПЦ МП Феодосій (Фото: Черкаська єпархія Московського патріархату)

Служба безпеки України повідомила про вже четверту підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах підтвердило, що фігурант – митрополит Феодосій (Денис Снігірьов), який уже тричі отримував підозри у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні агресії РФ. Нещодавно місцевий суд замінив йому цілодобовий домашній арешт нічним, а згодом – скоротив його на дві години.

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За даними слідства, після оголошення попередніх підозр сановник продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах та випровадження звідти служителів церкви.

Окрім цього, пише СБУ, клірик у своїх проповідях намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій, а також записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці єпархії у Facebook.

Спецслужба зазначає, що ініційовані нею семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита.

Сановнику повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчиненому службовою особою повторно.

Фігурантові загрожує до восьми років тюрми. Розслідування триває.

Наразі вирішується питання щодо заміни митрополиту запобіжного заходу на більш суровий, зауважують у СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: Джерело

Фото: Джерело

Що відбулося у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах? Храм перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України 16 листопада року, повідомив митрополит ПЦУ Іоан



А вже 20 листопада, розповів митрополит ПЦУ, парафіяни знову прийшли на територію храму, проте вже врахували, що там буде ця силова група. За його словами, фактично відбувся самозахист парафіян, які захищали себе від "кидання в бійку" з боку прихильників УПЦ МП. Врешті-решт, після цього храм перейшов під контроль ПЦУ. Храм перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України 16 листопада року, повідомив митрополит ПЦУ Іоан у коментарі Суспільному. У той же день переходженню завадила силова група з боку УПЦ МП, котра "фактично окупувала храм і його територію". Сановник ПЦУ зауважив, що ця ж група заважала переходженню й інших приходів. Того ж дня відбулася бійка, силова група УПЦ МП не дала змоги вірянам діяти на території храму.А вже 20 листопада, розповів митрополит ПЦУ, парафіяни знову прийшли на територію храму, проте вже врахували, що там буде ця силова група. За його словами, фактично відбувся самозахист парафіян, які захищали себе від "кидання в бійку" з боку прихильників УПЦ МП. Врешті-решт, після цього храм перейшов під контроль ПЦУ.

На початку 2023 року Феодосій отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили домашній арешт, повідомляла СБУ. Правоохоронці зауважили, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту єпархії УПЦ.

20 грудня 2023 року розглядалося клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, але суд задовольнив клопотання частково, встановивши лише нічний домашній арешт для підозрюваного. В Офісі генпрокурора повідомили LIGA.net , що суд може замінити цей запобіжний захід на інший, якщо будуть відповідні підстави: зокрема, порушення умов запобіжного заходу.

6 лютого 2024 року суд послабив запобіжний захід Феодосію – нічний домашній арешт скоротили на дві години. Прокурор просив продовжити нічний домашній арешт ще на два місяці без змін. З моменту виходу з-під цілодобового домашнього арешту сановник почав проводити служби.

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