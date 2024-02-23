Черкасский митрополит Московского патриархата получил уже четвертое подозрение – фото

Недавно суд сократил ему ночной домашний арест, сейчас решается вопрос по замене меры пресечения более суровой

Митрополит УПЦ МП Феодосий (Фото: Черкасская епархия Московского патриархата)

Служба безопасности Украины сообщила уже четвертое подозрение митрополиту Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что фигурант – митрополит Феодосий (Денис Снигирев), уже трижды получавший подозрения в разжигании межрелигиозной розни и отрицании агрессии РФ. Недавно местный суд заменил ему круглосуточный домашний арест ночным, а потом сократил тот на два часа.

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По данным следствия, после объявления предварительных подозрений сановник продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.

Кроме того, пишет СБУ, клирик в своих проповедях пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий, а также записывал деструктивные видеообращения на официальной странице епархии в Facebook.

Спецслужба отмечает, что инициированные ею семантико-лингвистическая и судебно психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

Сановнику сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенном должностным лицом повторно.

Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы. Расследование продолжается.

В настоящее время решается вопрос о замене митрополиту меры пресечения более суровым, отмечают в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: Источник

Фото: Источник

Что произошло в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах? Храм перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины 16 ноября 2023 года, сообщил митрополит ПЦУ Иоанн



А уже 20 ноября, рассказал митрополит ПЦУ, прихожане снова пришли на территорию храма, однако уже учли, что там будет эта силовая группа. По его словам, фактически состоялась самозащита прихожан, защищавших себя от "бросания в драку" со стороны сторонников УПЦ МП. Храм перешел из УПЦ МП в Православную церковь Украины 16 ноября 2023 года, сообщил митрополит ПЦУ Иоанн в комментарии Суспільному. В тот же день переходу помешала силовая группа со стороны УПЦ МП, которая "фактически оккупировала храм и его территорию". Сановник ПЦУ отметил, что эта группа мешала переходу и других приходов. В тот же день произошла драка, силовая группа УПЦ МП не позволила верующим действовать на территории храма.А уже 20 ноября, рассказал митрополит ПЦУ, прихожане снова пришли на территорию храма, однако уже учли, что там будет эта силовая группа. По его словам, фактически состоялась самозащита прихожан, защищавших себя от "бросания в драку" со стороны сторонников УПЦ МП.

В начале 2023 года Феодосий получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни, тогда ему присудили домашний арест, сообщала СБУ. Правоохранители отмечали, что на домашнем аресте митрополит продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео публиковавшихся на YouTube-канале сайта епархии УПЦ.

20 декабря 2023 года рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, но суд удовлетворил ходатайство частично, установив лишь ночной домашний арест для подозреваемого. В Офисе генпрокурора сообщили LIGA.net , что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: в частности, нарушение условий меры пресечения.

, что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: в частности, нарушение условий меры пресечения. 6 февраля 2024 года суд ослабил меру пресечения Феодосию – ночной домашний арест сократили на два часа. Прокурор просил продлить ночной домашний арест еще на два месяца без изменений. С момента выхода из-под круглосуточного домашнего ареста сановник стал проводить службы.

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