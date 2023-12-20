Підозрюваному СБУ митрополиту УПЦ МП скасували цілодобовий домашній арешт
Суд скасував цілодобовий домашній арешт митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, повідомляє пресслужба Черкаської єпархії. Впродовж 2023 року він двічі отримував підозри від Служби безпеки України – другу вже за епізоди, що сталися під час домашнього арешту.
Суд скасував митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію (Снігірьову) цілодобовий домашній арешт, залишивши лише нічний. Тепер священник зможе служити у храмах єпархії та України, зауважують в УПЦ МП.
Власне, пише пресслужба єпархії, одразу після суду митрополит разом з вірянами вирушив служити подячний молебен у кафедральному соборі на честь Архістратига Михаїла.
На початку 2023 року священник отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили і домашній арешт, повідомляла Служба безпеки України.
Правоохоронці зауважують, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП.
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"Однак це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні", – зауважує СБУ.
За даними слідства, у відеозверненнях митрополит зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій та намагався дискредитувати правоохоронців, які проводили безпекові заходи в релігійних громадах області.
На підставі цього священнику повідомили про ще одну підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчиненому службовою особою повторно.
Найбільше покарання, що загрожує митрополиту за усіма звинуваченнями, – до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
LIGA.net звернулася до правоохоронців по коментар і опублікує відповідь щойно її отримає.
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