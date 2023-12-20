Підозрюваному СБУ митрополиту УПЦ МП скасували цілодобовий домашній арешт

Сановника підозрюють у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі

Митрополит УПЦ МП Феодосій (Скриншот з відео)

Суд скасував цілодобовий домашній арешт митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, повідомляє пресслужба Черкаської єпархії. Впродовж 2023 року він двічі отримував підозри від Служби безпеки України – другу вже за епізоди, що сталися під час домашнього арешту.

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Суд скасував митрополиту Черкаському і Канівському Феодосію (Снігірьову) цілодобовий домашній арешт, залишивши лише нічний. Тепер священник зможе служити у храмах єпархії та України, зауважують в УПЦ МП.

Власне, пише пресслужба єпархії, одразу після суду митрополит разом з вірянами вирушив служити подячний молебен у кафедральному соборі на честь Архістратига Михаїла.

На початку 2023 року священник отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили і домашній арешт, повідомляла Служба безпеки України.

Правоохоронці зауважують, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП.

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"Однак це не зупинило клірика, і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні", – зауважує СБУ.

За даними слідства, у відеозверненнях митрополит зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій та намагався дискредитувати правоохоронців, які проводили безпекові заходи в релігійних громадах області.

На підставі цього священнику повідомили про ще одну підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчиненому службовою особою повторно.

Найбільше покарання, що загрожує митрополиту за усіма звинуваченнями, – до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

LIGA.net звернулася до правоохоронців по коментар і опублікує відповідь щойно її отримає.

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

УПЦ МП має у власності та користуванні загалом 2876 будівель та 3800 земельних ділянок на території України, йдеться у дослідженні NGL.media та YouControl за даними з реєстрів.

17 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Ось перелік, хто з нардепів голосував проти.

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