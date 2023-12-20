Подозреваемому СБУ митрополиту УПЦ МП отменили круглосуточный домашний арест

Сановника подозревают в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни

Митрополит УПЦ МП Феодосий (Скриншот из видео)

Суд отменил круглосуточный домашний арест митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает пресс-служба Черкасской епархии. В течение 2023 года он дважды получал подозрения от Службы безопасности Украины – второе уже за эпизоды, произошедшие во время домашнего ареста.

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Суд отменил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву) круглосуточный домашний арест, оставив только ночной. Теперь священник сможет служить в храмах епархии и Украины, отмечают в УПЦ МП.

Собственно, пишет пресс-служба епархии, сразу после суда митрополит вместе с верующими отправился служить благодарственный молебен в кафедральном соборе в честь Архистратига Михаила.

В начале 2023 года священник получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни, тогда ему присудили и домашний арест, сообщала Служба безопасности Украины.

Правоохранители отмечают, что на домашнем аресте митрополит продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео, публиковавшихся на YouTube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ МП.

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"Однако это не остановило клирика, и в собственном доме он начал записывать провокативные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине", – отмечает СБУ.

По данным следствия, в видеообращениях митрополит пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий и пытался дискредитировать правоохранителей, проводивших меры безопасности в религиозных общинах области.

На основании этого священнику сообщили о еще одном подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенном должностным лицом повторно.

Самое большое наказание, которое грозит митрополиту по всем обвинениям, – до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

LIGA.net обратилась к правоохранителям за комментарием и опубликует ответ как только его получит.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

УПЦ МП имеет в собственности и пользовании 2876 зданий и 3800 земельных участков на территории Украины, говорится в исследовании NGL.media и YouControl по данным из реестров.

17 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Вот список, кто из нардепов голосовал против.

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