В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники

В Слуге народа есть группа депутатов, открыто саботирующих законодательные инициативы, связанные с Украинской православной церковью Московского патриархата. Возглавляет эту группу заместитель руководителя фракции Артем Культенко. Об этом LIGA.net сообщила нардеп от голоса Юлия Клименко. Ее слова на условиях анонимности подтвердили шесть собеседников в СН.

К лидерам "группы сопротивления" они также отнесли "слугу" Павла Халимона. Он известен тем, что летом 2022-го приобрел на Печерске имение за 10 млн грн, оформив его на другое лицо.

Ярых защитников УПЦ Московского патриархата в Слуге народа около десяти, уточняет один из собеседников.

"Я понимаю, кто против, но цифры не буду называть, – говорит LIGA.net Никита Потураев, глава комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа). – Потому что это борьба и оппоненты законопроекта тоже не спят".

LIGA.net пыталась взять комментарий у Культенко, но на звонки и сообщения народный депутат не ответил.

По словам собеседников, Культенко и компания занимаются "легким шантажом", угрожая перестать поддерживать важные для СН законопроекты, если вопрос УПЦ МП будет внесен и проголосован.

Также эта группа депутатов активно работает с рядовыми "слугами", подбирая для каждого индивидуальные месседжи.

"Тем, кто проще, рассказывают о грехах и проклятиях. Более рациональным – о недостаточном количестве священников у Епифания", – передает LIGA.net один из руководителей фракции.

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Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пояснил LIGA.net, что изначально парламент должен рассматривать более важные законопроекты, чем запрет УПЦ МП. Религиозные вопросы, по его словам, это "политические позиции разных партий".

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