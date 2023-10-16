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В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 09:05
В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники - Фото
Культенко с Онуфрием (фото - Facebook Культенко)

В Слуге народа есть группа депутатов, открыто саботирующих законодательные инициативы, связанные с Украинской православной церковью Московского патриархата. Возглавляет эту группу заместитель руководителя фракции Артем Культенко. Об этом LIGA.net сообщила нардеп от голоса Юлия Клименко. Ее слова на условиях анонимности подтвердили шесть собеседников в СН.

К лидерам "группы сопротивления" они также отнесли "слугу" Павла Халимона. Он известен тем, что летом 2022-го приобрел на Печерске имение за 10 млн грн, оформив его на другое лицо.

Ярых защитников УПЦ Московского патриархата в Слуге народа около десяти, уточняет один из собеседников.

"Я понимаю, кто против, но цифры не буду называть, – говорит LIGA.net Никита Потураев, глава комитета по вопросам гуманитарной политики (Слуга народа). – Потому что это борьба и оппоненты законопроекта тоже не спят".

LIGA.net пыталась взять комментарий у Культенко, но на звонки и сообщения народный депутат не ответил.

По словам собеседников, Культенко и компания занимаются "легким шантажом", угрожая перестать поддерживать важные для СН законопроекты, если вопрос УПЦ МП будет внесен и проголосован.

Также эта группа депутатов активно работает с рядовыми "слугами", подбирая для каждого индивидуальные месседжи.

"Тем, кто проще, рассказывают о грехах и проклятиях. Более рациональным – о недостаточном количестве священников у Епифания", – передает LIGA.net один из руководителей фракции.

Подробнее о том, как московская церковь раскалывает монобольшинство – читайте здесь.

  • Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
  • В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.
  • Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пояснил LIGA.net, что изначально парламент должен рассматривать более важные законопроекты, чем запрет УПЦ МП. Религиозные вопросы, по его словам, это "политические позиции разных партий".
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Слуга народаупц мпцерковьАртем Культенко
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