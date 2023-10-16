"Я в церковь не хожу". Арахамия объяснил, почему Слуга народа не спешит с запретом УПЦ МП

Сначала парламента должен рассмотреть более важные законопроекты, чем о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Религиозные вопросы – это "политические позиции разных партий". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, который имеет четкие временные рамки, – заявил Арахамия. – Пока это не будет проголосовано – все остальное я считаю политическими позициями разных партий ".

По мнению Арахамии, в парламенте есть множество резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии. "Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", — добавил он.

По информации LIGA.net, на этой неделе в повестке дня парламента стоит правительственный законопроект №8371, дающий основания для запрета УПЦ МП в судебном порядке. Но документ находится не в начале повестки дня, что уменьшает его шансы быть рассмотренным.

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Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 г. стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

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