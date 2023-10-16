RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Я в церкву не ходжу". Арахамія пояснив, чому Слуга народу не поспішає із забороною УПЦ МП

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 08:15
Давид Арахамія (Фото: LIGA.net)

Спочатку парламент має розглянуті більш важливі законопроєкти, ніж про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Релігійні питання – це "політичні позиції різних партій". Про це в коментарі LIGA.net повідомив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі, – заявив  Арахамія. – Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій".

ДОВІДКА. Арахамія має на увазі держбюджет-2024, вилучення у громад "військового" ПДФО та закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP). Останній документ є умовою для отримання чергового траншу від МВФ.

На думку Арахамії, в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю. "Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом", – додав він.

За інформацією LIGA.net, цього тижня в порядку денному парламенту стоїть урядовий законопроєкт №8371, що дає підстави для заборони УПЦ МП в судовому порядку. Але документ знаходиться не на початку порядку денного, що зменшує його шанси бути розглянутим.

Детальніше про те, як московська церква розколює монобільшість — читайте тут.

  • Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.
  • У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.
Читайте також
Врятувати Онуфрія. Як московська церква розколює монобільшість Зеленського
Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Слуга народуцеркваДавид Арахаміяупц мп
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 