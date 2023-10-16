"Я в церкву не ходжу". Арахамія пояснив, чому Слуга народу не поспішає із забороною УПЦ МП
Спочатку парламент має розглянуті більш важливі законопроєкти, ніж про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Релігійні питання – це "політичні позиції різних партій". Про це в коментарі LIGA.net повідомив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.
"У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі, – заявив Арахамія. – Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій".
На думку Арахамії, в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю. "Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом", – додав він.
За інформацією LIGA.net, цього тижня в порядку денному парламенту стоїть урядовий законопроєкт №8371, що дає підстави для заборони УПЦ МП в судовому порядку. Але документ знаходиться не на початку порядку денного, що зменшує його шанси бути розглянутим.
Детальніше про те, як московська церква розколює монобільшість — читайте тут.
- Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.
- У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.
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