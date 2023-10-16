У Слузі народу є група нардепів, яка блокує заборону УПЦ МП – джерела

У Слузі народу є група депутатів, яка відкрито саботує законодавчі ініціативи, пов'язані з Українською православною церквою Московського патріархату. Очолює цю групу заступник керівника фракції Артем Культенко. Про це LIGA.net повідомила нардепка від Голосу Юлія Клименко. Її слова на умовах анонімності підтвердили шестеро співрозмовників у СН.

До лідерів "групи спротиву" вони також зарахували "слугу" Павла Халімона. Він відомий тим, що влітку 2022-го придбав на Печерську маєток за 10 млн грн, оформивши його на іншу особу.

Завзятих захисників УПЦ Московського патріархату в Слузі народу близько десяти, уточнює один зі співрозмовників.

"Я розумію, хто проти, але цифри не називатиму, – каже LIGA.net Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної політики (Слуга народу). – Тому що це боротьба й опоненти законопроєкту теж не сплять".

LIGA.net намагалась взяти коментар у Культенка, але на дзвінки та повідомлення народний депутат не відповів.

За словами співрозмовників, Культенко і компанія займаються "легким шантажем", погрожуючи перестати підтримувати важливі для СН законопроєкти, якщо питання УПЦ МП буде внесене та проголосовано.

Також ця група депутатів активно працює з рядовими "слугами", підбираючи для кожного індивідуальні меседжі.

"Тим, хто простіше, розповідають про гріхи та прокляття. Більш раціональним – про недостатню кількість священників у Єпіфанія", – переказує LIGA.net один із керівників фракції.

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Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив LIGA.net, що спочатку парламент має розглянуті більш важливі законопроєкти, ніж про заборону УПЦ МП. Релігійні питання, за його словами, це "політичні позиції різних партій".

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