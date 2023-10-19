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Старт заборони Московського патріархату: хто голосував проти у першому читанні

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 15:59
Старт заборони Московського патріархату: хто голосував проти у першому читанні - Фото
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Сьогодні, 17 жовтня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Проти нього проголосувало 15 народних депутатів, результати з поіменним голосуванням опубліковані на сайті Верховної Ради.

У депутатській групі "Платформа за життя та мир" (колишня заборонена ОПЗЖ) проти законопроєкту голосувало 11 нардепів, половина від складу групи: Юрій Бойко, Сергій Дунаєв, Олександр Качний, Сергій Ларін, Микола Макаренко, Суто Мамоян, Микола Скорик, Віктор Чорний, Олександр Колтунович, Михайло Папієв та Олександр Пузанов.

Серед позафракційних голосував проти лише Дмитро Шпенов – самовисуванець, колишній член Партії Регіонів та Опозиційного блоку.

У Депутатській групі "Відновлення України" проти голосували троє: Анатолій Бурміч (екс-ОПЗЖ), та колишні Слуги народу Євгеній Шевченко та Артем Дмитрук.

Водночас деякі депутати були відсутні під час голосування за цей законопроєкт, але голосували за наступний щодо Податкового кодексу вже через 12 хвилин.

Серед таких Данило Гетманцев, голова комітету з податкової політики, нардеп від "слуг".

Зокрема, у Слузі народу під час голосування по УПЦ МП було відсутньо 47 нардепів, під час наступного – 39. 

ДОВІДКА. Уряд запропонував таку модель заборони УПЦ МП. Держслужба з етнополітики та свободи совісті шляхом експертизи встановлює, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. І видає розпорядження з вимогою усунути порушення. Якщо припис не подіяв – звертається до суду та просить заборонити діяльність такої релігійної організації

Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ МП була зроблена ще у січні 2023 року і встановила: Українська православна церква МП продовжує підкорятися Російській православній церкві.

  • Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.
  • У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.
  • У Слузі народу є група нардепів, яка блокує заборону УПЦ МП – джерела.

Читайте також: "Я в церкву не ходжу". Арахамія пояснив, чому Слуга народу не поспішає із забороною УПЦ МП

Артем Джеріпа
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