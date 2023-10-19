Старт запрета Московского патриархата: кто голосовал против в первом чтении

Сегодня, 17 октября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Против него проголосовали 15 народных депутатов, результаты с поименным голосованием опубликованы на сайте Верховной Рады.

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В депутатской группе "Платформа за жизнь и мир" (бывшая запрещенная ОПЗЖ) против законопроекта голосовало 11 нардепов, половина от состава группы: Юрий Бойко, Сергей Дунаев, Александр Качный, Сергей Ларин, Николай Макаренко, Суто Мамоян, Николай Скорик, Виктор Черный, Александр Колтунович, Михаил Папиев и Александр Пузанов.

Среди внефракционных голосовал против только Дмитрий Шпенов – самовыдвиженец, бывший член Партии Регионов и Оппозиционного блока.

В Депутатской группе "Восстановление Украины" против голосовали трое: Анатолий Бурмич (экс-ОПЗЖ) и бывшие Слуги народа Евгений Шевченко и Артем Дмитрук.

В то же время некоторые депутаты отсутствовали во время голосования за этот законопроект, но голосовали за следующий по Налоговому кодексу уже через 12 минут.

Среди таких Даниил Гетманцев, председатель комитета по налоговой политике, нардеп от "слуг".

В частности, в Слуге народа во время голосования по УПЦ МП отсутствовало 47 нардепов, во время следующего – 39.

СПРАВКА. Правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации.

Правительство предложило такую модель запрета УПЦ МП. Госслужба по этнополитике и свободе совести путём экспертизы устанавливает, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. И выдает распоряжение с требованием устранить нарушения. Если предписание не произошло – обращается в суд и просит запретить деятельность такой религиозной организации. Религиоведческая экспертиза устава УПЦ МП была сделана еще в январе 2023 года и установила: Украинская православная церковь МП продолжает подчиняться Русской православной церкви.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года, большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.

В октябре 2023 г. стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники.

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