Підозрюваному в запереченні агресії Росії митрополиту УПЦ МП послабили запобіжний захід

Митрополит УПЦ МП Феодосій у суді (Фото: Суспільне / Анна Іщенко)

Очільнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Феодосію (Денису Снігірьову) послабили запобіжний захід – нічний домашній арешт скоротили на дві години на добу. Про це повідомило Суспільне із зали суду.

Митрополита підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних і національних переконань та запереченні збройної агресії РФ проти України. Другу підозру сановник отримав за епізоди, що трапилися вже під час домашнього арешту. Втім, це не завадило послабленню запобіжного заходу до нічного домашнього арешту.

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Під час засідання прокурор Вадим Коломієць просив продовжити нічний домашній арешт (з 22:00 до 6:00) ще на два місяці.

За його словами, встановлені ризики так і не змінилися: підозрюваний може переховуватися від суду та впливати на свідків. Прокурор зауважив, що частково такі ризики підтвердилися: підсудний вчинив повторний злочин та було зафіксовано факт порушення домашнього арешту.

Адвокат митрополита УПЦ МП заперечив необхідність продовження нічного домашнього арешту та клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання: "Існує презумпція невинуватості — поки триває судовий розгляд і нема вироку, ніхто не може стверджувати, що Снігірьов щось порушував. Це було вже предметом розгляду в цій справі, підтвердження не знайшли".

Своєю чергою сановник заявив, що не бачить різниці між особистим зобовʼязанням та нічним арештом, та заявив, що це є перешкоджанням його діяльності – служінням, тому що він не може піти служити на вечірні, бо йому треба встигати повертатися додому у Київ.

Суддя виніс наступне рішення: нічний домашній арешт продовжили ще на два місяці, але його час скоротили на дві години: тепер він з 23:00 до 5:00.

Це не перше послаблення запобіжного заходу митрополитові: 20 грудня розглядалося клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, але суд задовольнив клопотання частково, встановивши лише нічний домашній арешт для підозрюваного.

Тоді в обласній прокуратурі зауважили, що Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає процедури оскарження такого рішення.

В Офісі генпрокурора пояснили LIGA.net, що суд може замінити цей запобіжний захід на інший, якщо будуть відповідні підстави: наприклад, якщо митрополит порушуватиме умови нічного домашнього арешту – у такому випадку прокурор буде ініціювати зміну запобіжного заходу.

На початку 2023 року священник отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили й домашній арешт, повідомляла Служба безпеки України.

Правоохоронці зауважують, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП.

Найбільше покарання, що загрожує митрополиту за усіма звинуваченнями, – до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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