Подозреваемому в отрицании агрессии России митрополиту УПЦ МП ослабили меру пресечения

Митрополит УПЦ МП Феодосий в суде (Фото: Суспильне/ Анна Ищенко)

Главе Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Феодосию (Денису Снегиреву) ослабили меру пресечения – ночной домашний арест сократили на два часа в сутки. Об этом сообщило Суспильне из зала суда.

Митрополит подозревается в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Второе подозрение сановник получил за эпизоды, случившиеся уже во время домашнего ареста. Впрочем, это не помешало ослаблению меры пресечения до ночного домашнего ареста.

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Во время заседания прокурор Вадим Коломиец просил продлить ночной домашний арест (с 22:00 до 6:00) еще на два месяца.

По его словам, установленные риски так и не изменились: подозреваемый может скрываться от суда и влиять на свидетелей. Прокурор отметил, что частично такие риски подтвердились: подсудимый совершил повторное преступление и был зафиксирован факт нарушения домашнего ареста.

Адвокат митрополита УПЦ МП отрицал необходимость продления ночного домашнего ареста и ходатайствовал об изменении меры пресечения на личное обязательство: "Существует презумпция невиновности — пока продолжается судебное разбирательство и нет приговора, никто не может утверждать, что Снегирев что-то нарушал. Это было уже предметом рассмотрения по этому делу, подтверждения не нашли".

В свою очередь сановник заявил, что не видит разницы между личным обязательством и ночным арестом и заявил, что это является препятствием его деятельности – служением, потому что он не может пойти служить на вечерние, потому что ему нужно успевать возвращаться домой в Киев.

Судья вынес следующее решение: ночной домашний арест продлили еще на два месяца, но его время сократили на два часа: теперь он с 23:00 до 5:00.

Это не первое ослабление меры пресечения митрополиту: 20 декабря рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, но суд удовлетворил ходатайство частично, установив только ночной домашний арест для подозреваемого.

В то же время в областной прокуратуре отметили, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает процедуры обжалования такого решения.

В Офисе Генпрокурора объяснили LIGA.net, что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: например, если митрополит будет нарушать условия ночного домашнего ареста – в таком случае прокурор будет инициировать изменение меры пресечения.

В начале 2023 года священник получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к межконфессиональной розни, тогда ему и присудили домашний арест, сообщала Служба безопасности Украины.

Правоохранители отмечают, что на домашнем аресте митрополит продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео, публиковавшихся на YouTube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ МП.

Самое большое наказание, которое грозит митрополиту по всем обвинениям, – до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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