Генпрокуратура відповіла, чи можна змінити Черкаському митрополиту УПЦ МП запобіжний захід

Оскаржити рішення суду неможливо за законом, але за деяких умов прокурор зможе клопотати про зміну запобіжного заходу

Митрополит УПЦ МП Феодосій (Скриншот з відео)

20 грудня суд скасував цілодобовий домашній арешт і залишив лише нічний для митрополита Черкаської та Канівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Феодосія (Снігірьова). Черкаська обласна прокуратура повідомила, що таке рішення суду неможливо оскаржити за законом. Утім, пояснили LIGA.net в Офісі Генерального прокурора, суд ще може замінити такий запобіжний захід, якщо на це будуть підстави.

Митрополита підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних і національних переконань та запереченні збройної агресії РФ проти України. Другу підозру сановник отримав за епізоди, що трапилися вже під час домашнього арешту.

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За словами обласної прокуратури, суд у цій справі не вперше відмовляє у задовільненні клопотань прокурора стосовно застосування запобіжних заходів.

"Під час розгляду попереднього клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою через порушення обвинуваченим умов домашнього арешту суд відмовив у його задовільненні", – зауважують у відомстві.

Вже 20 грудня розглядалося клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Утім, суд задовольнив клопотання частково, встановивши лише нічний домашній арешт для підозрюваного.

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В обласній прокуратурі зауважують, що Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає процедури оскарження такого рішення.

В Офісі Генпрокурора пояснили LIGA.net, що суд може замінити цей запобіжний захід на інший, якщо будуть відповідні підстави: наприклад, якщо митрополит порушуватиме умови нічного домашнього арешту.

У такому випадку прокурор буде ініціювати зміну запобіжного заходу, пояснили в відомстві.

В обласній прокуратурі підсумовують, що судове провадження ще триває, а співробітники відомства вживатимуть усіх передбачених заходів.

За даними УПЦ МП, зі зміною запобіжного заходу священник може служити у храмах єпархії та України, а після суду він провів подячний молебен у кафедральному соборі.

На початку 2023 року священник отримав підозру у запереченні збройної агресії РФ та поширенні закликів до міжконфесійної ворожнечі, тоді йому присудили і домашній арешт, повідомляла Служба безпеки України.

Правоохоронці зауважують, що на домашньому арешті митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть у відео, які публікували на YouTube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП.

Найбільше покарання, що загрожує митрополиту за усіма звинуваченнями, – до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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