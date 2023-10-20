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Митрополита УПЦ МП Павла судитимуть за заперечення російської агресії – деталі звинувачень

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 16:28
Митрополита УПЦ МП Павла судитимуть за заперечення російської агресії – деталі звинувачень - Фото
Фото: СБУ

Щодо митрополита Української православної церкви Московського патріархату, настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя), завершено розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду. Служба безпеки України повідомляє, що він причетний до підривної діяльності проти України.

За матеріалами СБУ митрополита звинувачують у:

→ порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчиненому службовою особою повторно;

→ виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, вчиненому службовою особою повторно.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави, також називав збройну агресію Росії проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій Павла, зазначає відомство.

  • 1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.
  • 2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично немає на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки".
  • 14 липня суд призначив Павлу утримання під вартою у СІЗО або заставу у розмірі понад 33 млн грн, вже 7 серпня його випустили під заставу.

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Артем Джеріпа
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