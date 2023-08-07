Митрополита Павла випустили з СІЗО: кажуть, назбирали з парафіян 33 млн грн – відео

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя звільнено з-під варти, за нього було внесено заставу у розмірі 33 млн грн. Спікерка Київської обласної прокуратури Олена Ковальова підтвердила LIGA.net внесення застави.

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Пресслужба УПЦ МП опублікувала відео зі звільненим з-під варти митрополитом Павлом.

14 липня Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з правом на внесення застави у розмірі 33 300 000 грн.

Адвокат митрополита Микита Чекман заявив, що ця сума була "непідйомною" для митрополита, і тому на сайті УПЦ МП було оприлюднено реквізити, за якими можна було долучитися до сплати застави, і в цьому нібито взяли участь близько 1000 людей.

1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.

2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично ні на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки".

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