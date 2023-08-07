RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Митрополита Павла випустили з СІЗО: кажуть, назбирали з парафіян 33 млн грн – відео

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 17:51
Митрополита Павла випустили з СІЗО: кажуть, назбирали з парафіян 33 млн грн – відео - Фото
Митрополит Павло (скриншот відео)

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебедя звільнено з-під варти, за нього було внесено заставу у розмірі 33 млн грн. Спікерка Київської обласної прокуратури Олена Ковальова підтвердила LIGA.net внесення застави.

Пресслужба УПЦ МП опублікувала відео зі звільненим з-під варти митрополитом Павлом.

14 липня Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з правом на внесення застави у розмірі 33 300 000 грн.

Адвокат митрополита Микита Чекман заявив, що ця сума була "непідйомною" для митрополита, і тому на сайті УПЦ МП було оприлюднено реквізити, за якими можна було долучитися до сплати застави, і в цьому нібито взяли участь близько 1000 людей.

  • 1 квітня 2023 року суд відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет.
  • 2 квітня митрополит поскаржився на місце відбування арешту. Каже, там "практично ні на чому спати", "немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки".

Читайте також: Автомобілі, нерухомість, бізнес. Журналісти показали майно митрополита Павла – Bihus

Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
упц мпмосковський патріархатарештзаставамитрополитПавло Лебідь
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 