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Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя у СІЗО

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 22:18
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя у СІЗО - Фото
Павло Лебедь (Фото: відкриті джерела)

Солом’янський суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю  замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з зали суду.

1 квітня суд призначив йому запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб з використанням електронного браслета.

Як стверджує прокурор, Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов’язки. Під час засідання митрополит заявив, ще "не знайомий зі свідком".

Прокурор просив для нього тримання під вартою до 1 вересня із заставою у 60 млн грн. Це аргументували тим, що у Павла рухомого та нерухомого майна саме на таку суму. І це "не рахуючи банківські активи клірика".

Зазначається, що напередодні йому оголосили про ще одну підозру – "у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчиненими службовою особою повторно".

Як передають кореспонденти УНІАН, сам Павло "не знає, де йому знайти 33 млн грн застави". Він також не погоджується з рішенням суду помістити його під варту.

  • До 29 березня монастир мав залишити заповідник, оскільки перевірка виявила 36 новобудов на території Нижньої лаври. Детальніше про "виселення" УПЦ МП з Лаври читайте в тексті LIGA.net.
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Мілана Головань
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