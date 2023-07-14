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Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла Лебедя в СИЗО

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 22:18
Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла Лебедя в СИЗО - Фото
Павел Лебедь (Фото: открытые источники)

Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю  вместо круглосуточного домашнего ареста ему назначили содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 млн гривен. Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.

1 апреля суд назначил ему меру пресечения – домашний арест на 60 суток с использованием электронного браслета.

Как утверждает прокурор, Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем возбудил наложенные судом обязанности. Во время заседания митрополит заявил, что еще "не знаком со свидетелем".

Прокурор просил для него содержание под стражей до 1 сентября с залогом в 60 млн грн. Это аргументировали тем, что у Павла движимого и недвижимого имущества как раз на такую сумму. И это "не считая банковских активов клирика".

Отмечается, что накануне ему объявили еще одно подозрение – "в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ, совершенными должностным лицом повторно".

Как передают корреспонденты УНИАН, сам Павел "не знает, где ему найти 33 млн грн залога". Он также не согласен с решением суда поместить его под стражу.

  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
  • 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "не будет работать, потому что нет судебного решения".
Милана Головань
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судупц мпПавел Лебедь
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