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Митрополита Павла выпустили из СИЗО: говорят, насобирали с прихожан 33 млн грн – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 17:51
Митрополита Павла выпустили из СИЗО: говорят, насобирали с прихожан 33 млн грн – видео - Фото
Митрополит Павел (скриншот видео)

Митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь освобожден из-под стражи, за него был внесен залог в размере 33 млн грн. Спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева подтвердила LIGA.net внесение залога.

Пресс-служба УПЦ МП опубликовала видео с освобожденным из-под стражи митрополитом Павлом.

14 июля Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом на внесение залога в размере 33 300 000 грн.

Адвокат митрополита Никита Чекман заявил, что эта сумма была "неподъемной" для митрополита, и поэтому на сайте УПЦ МП были опубликованы реквизиты, по которым можно было приобщиться к оплате залога, и в этом якобы приняли участие около 1000 человек.

  • 1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.
  • 2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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