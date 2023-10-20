Митрополита УПЦ МП Павла будут судить за отрицание российской агрессии – детали обвинений
В отношении митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата, настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), завершено расследование, обвинительный акт направлен в суд. Служба безопасности Украины сообщает, что он причастен к подрывной деятельности против Украины.
По материалам СБУ митрополита обвиняют:
→ в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенном должностным лицом повторно;
→ в оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном должностным лицом повторно.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства, также называл вооруженную агрессию России против Украины "продолжающимся с 2014 года гражданским конфликтом".
Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий Павла, отмечает ведомство.
- 1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.
- 2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, светла, нет ни кружки, ни ложки".
- 14 июля суд назначил Павлу содержание под стражей в СИЗО или залог в размере более 33 млн грн, уже 7 августа его выпустили под залог.
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