Подозреваемому в оправдании РФ митрополиту УПЦ МП смягчили домашний арест. Что дальше

Обжаловать это решение невозможно по закону, но при некоторых условиях прокурор сможет ходатайствовать об изменении меры пресечения

Митрополит УПЦ МП Феодосий (Скриншот с видео)

20 декабря суд отменил круглосуточный домашний арест и оставил только ночной для митрополита Черкасской и Каневской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосия (Снегирева). Черкасская областная прокуратура сообщила, что такое решение суда невозможно обжаловать по закону. Впрочем, пояснили LIGA.net в Офисе Генерального прокурора, суд еще может заменить такую меру пресечения, если на это будут основания.

Митрополит подозревается в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Второе подозрение сановник получил за эпизоды, случившиеся уже во время домашнего ареста.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам областной прокуратуры, суд по этому делу не впервые отказывает в удовлетворении ходатайств прокурора о применении мер пресечения.

"При рассмотрении предварительного ходатайства об изменении меры пресечения на содержание под стражей из-за нарушения обвиняемым условий домашнего ареста, суд отказал в его удовлетворении", – отмечают в ведомстве.

Уже 20 декабря рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Впрочем, суд удовлетворил ходатайство частично, установив только ночной домашний арест для подозреваемого.

Читайте также: Митрополита УПЦ МП Павла будут судить за отрицание российской агрессии – детали обвинений

В областной прокуратуре отмечают, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает процедуру обжалования такого решения.

В Офисе Генпрокурора объяснили LIGA.net, что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: например, если митрополит будет нарушать условия ночного домашнего ареста.

В таком случае прокурор будет инициировать изменение меры пресечения, пояснили в ведомстве.

В областной прокуратуре заключают, что судебное производство еще продолжается, а сотрудники ведомства будут принимать все предусмотренные меры.

По данным УПЦ МП, с изменением меры пресечения священник может служить в храмах епархии и Украины, а после суда он совершил благодарственный молебен в кафедральном соборе.

В начале 2023 года священник получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к розни, тогда ему был приговорен и домашний арест, сообщала Служба безопасности Украины.

Правоохранители отмечают, что на домашнем аресте митрополит продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео публиковавшихся на YouTube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ МП.

Самое большое наказание, угрожающее митрополиту по всем обвинениям, – до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также: Как Новинский подкупает Запад? Что задумал московский патриархат