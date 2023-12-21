Подозреваемому в оправдании РФ митрополиту УПЦ МП смягчили домашний арест. Что дальше
20 декабря суд отменил круглосуточный домашний арест и оставил только ночной для митрополита Черкасской и Каневской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосия (Снегирева). Черкасская областная прокуратура сообщила, что такое решение суда невозможно обжаловать по закону. Впрочем, пояснили LIGA.net в Офисе Генерального прокурора, суд еще может заменить такую меру пресечения, если на это будут основания.
Митрополит подозревается в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных и национальных убеждений и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Второе подозрение сановник получил за эпизоды, случившиеся уже во время домашнего ареста.
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По словам областной прокуратуры, суд по этому делу не впервые отказывает в удовлетворении ходатайств прокурора о применении мер пресечения.
"При рассмотрении предварительного ходатайства об изменении меры пресечения на содержание под стражей из-за нарушения обвиняемым условий домашнего ареста, суд отказал в его удовлетворении", – отмечают в ведомстве.
Уже 20 декабря рассматривалось ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Впрочем, суд удовлетворил ходатайство частично, установив только ночной домашний арест для подозреваемого.
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В областной прокуратуре отмечают, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает процедуру обжалования такого решения.
В Офисе Генпрокурора объяснили LIGA.net, что суд может заменить эту меру пресечения другой, если будут соответствующие основания: например, если митрополит будет нарушать условия ночного домашнего ареста.
В таком случае прокурор будет инициировать изменение меры пресечения, пояснили в ведомстве.
В областной прокуратуре заключают, что судебное производство еще продолжается, а сотрудники ведомства будут принимать все предусмотренные меры.
По данным УПЦ МП, с изменением меры пресечения священник может служить в храмах епархии и Украины, а после суда он совершил благодарственный молебен в кафедральном соборе.
- В начале 2023 года священник получил подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении призывов к розни, тогда ему был приговорен и домашний арест, сообщала Служба безопасности Украины.
- Правоохранители отмечают, что на домашнем аресте митрополит продолжил публично разжигать религиозную ненависть в видео публиковавшихся на YouTube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ МП.
- Самое большое наказание, угрожающее митрополиту по всем обвинениям, – до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
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