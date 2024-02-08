СБУ: Колаборант-"поліціянт" із Запоріжжя приїхав до Львова як ВПО та хотів втекти до Європи

За даними відомства, затриманий брав участь у викраденнях і грабунку місцевих мешканців, а також охороняв незаконні "виборчкоми" на псевдореферендумі

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про спільне з Нацполіцією затримання підозрюваного у колабораційній діяльності. За даними слідства, чоловік увійшов до окупаційного "МВС" і, зокрема, допомагав загарбникам на тимчасово окупованій частині Запоріжжя ув'язнювати українців, яких потім катували.

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Спецслужба зазначає, що правоохоронці запобігли втечі з України фігуранта, котрий входив до складу незаконного "МВС РФ" на тимчасово окупованій частині Запорізької області та брав участь в ув'язненні місцевих учасників руху опору.

Контррозвідники затримали фігуранта у Львові, куди він приховано прибув для подальшого виїзду до Євросоюзу, зазначає відомство.

За даними слідства, затриманий – мешканець Василівського району Запоріжжя, у червні 2022 року чоловік влаштувався до окупаційного "райвідділу поліції", де його призначили "дільничним відділу у справах неповнолітніх".

СБУ зауважує, що на цій незаконній посаді чоловік виконував завдання РФ щодо придушення спротиву окупантам: для цього фігуранта включили до складу "каральних загонів", котрі викрадали місцевих мешканців прямо посеред вулиці або з власних осель.

Після цього загарбники відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, зокрема з використанням електричного струму, зазначає спецслужба.

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Правоохоронці повідомляють, що затриманий також разом з озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків: у громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно.

За даними СБУ, підозрюваного також залучали до охорони окупаційних "виборчкомів" під час проведення псевдореферендуму РФ щодо незаконного "приєднання" області до складу Росії.

Проте, зазначає спецслужба, наприкінці 2023 року підозрюваний виїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території – у місті він оселився у своїх родичів та готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країни ЄС.

Чоловікові повідомили про підозру у колабораційній діяльності, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

5 лютого СБУ повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міської ради в Донецькій області, повідомили правоохоронці.

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