Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ РФ, яка діяла в Україні. За даними правоохоронного органу, у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи, серед яких, зокрема: колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

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Усі вони, за даними слідства, тримали зв’язок з одним і тим самим куратором — співробітником ФСБ, який наразі перебуває в тимчасово окупованому Криму. Завданням чоловіків, за даними СБУ, було передавати Росії розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти України.

За матеріалами слідства, експосадовця Служби зовнішньої розвідки завербувала ФСБ до повномасштабного вторгнення, коли він перебував на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року — про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також, зазначили в органі, він передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації він надсилав інформацію не телефоном, а передавав через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував представнику ФСБ. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів із прикордонних районів України.

Ще один чоловік, який раніше проходив службу в ГУР, зливав росіянам особисті дані українських захисників. Інший – співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини, зазначили в СБУ.

За даними слідства, щоб завербувати учасників групи, представники ФСБ, зокрема, погрожували вбити їхні сім'ї. Водночас за кожне виконане завдання чоловіки отримували кошти від РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі слідчі вже повідомили п'ятьом учасникам агентурної мережі про підозру за статтею про державну зраду, їм може загрожувати довічне ув'язнення. Правоохоронці додали, що чоловікам уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

5 лютого СБУ повідомила про викриття очільника одного зі структурних підрозділів Верховного суду України. За даними слідства, він виправдовував агресію РФ, чекав нового наступу окупантів і сподівався на швидку окупацію України.

Того ж дня СБУ повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міської ради в Донецькій області, повідомили правоохоронці.

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