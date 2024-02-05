СБУ: Викрито мережу ФСБ, до неї входила інженерка оборонного заводу – фото

Фігурантам загрожує довічне ув'язнення за підозрою у державній зраді

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про знешкодження розгалуженої агентурної мережі російської Федеральної служби безпеки. Серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міської ради в Донецькій області, повідомили правоохоронці.

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У результаті спецоперації було одночасно затримано п'ятеро агентів РФ, котрі діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях, пише спецслужба.

За даними слідства, підозрювані розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях, намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, а також їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, на яких ремонтують важке озброєння українських захисників.

Окрім цього, фігуранти збирали відомості про наслідки російських прильотів та верифікували координати для нових ракетних атак окупантів, зауважує СБУ.

Як пояснює відомство, задля конспірації підозрювані діяли окремо один від одного, проте були підзвітні єдиному куратору групи – кадровому співробітнику ФСБ, його дані вже відомі СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці наводять такий перелік підозрюваних по областях:

→ Донеччина: затримано посадовицю відділу однієї з міськрад області, колишнього очільника місцевого комунального підприємства та мешканку Краматорська;

→ Запоріжжя: затримано інженерку-технологиню одного з оборонних підприємств Запоріжжя, за даними слідства, зливала до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу;

→ Одещина: затримано посадовця транспортної компанії, СБУ пише, що за вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

За даними правоохоронців, до вербування ФСБ кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах – так вони потрапили у поле зору спецслужби РФ, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, їм загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

29 листопада 2022 року СБУ повідомила про затримання працівника одного з українських оборонних заводів, його підозрюють у тому, що він коригував ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі Запорізької області.

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