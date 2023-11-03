Контррозвідка зловила "крота" у Запорізькій ОВА, працював у відділі кібербезпеки – СБУ
СБУ повідомила, що виявила та затримала російського "крота", який був головним спеціалістом відділу кібербезпеки Запорізької ОВА.
Контррозвідка СБУ затримала інформатора російської ФСБ, який у жовтні 2023 року влаштувався у Запорізьку обласну військову адміністрацію на посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки.
За даними спецслужб, затриманий намагався отримати доступ до секретної інформації про дислокацію ЗСУ й оборонні закупівлі, але не встиг передати ворогові жодної суттєвої інформації.
Як повідомляється, підозрюваний – мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік, який раніше працював на одному з місцевих підприємств і займався техобслуговуванням військової техніки Сил оборони.
Контррозвідка вважає встановленим, що за власною ініціативою він запропонував окупантам допомогу у війні проти України. За завданням ФСБ затриманий потай знімав на телефон виробничі потужності підприємства і військову техніку, що знаходилася там. Також він намагався знайти у Запоріжжі ремонтні бази й інші логістичні центри Сил оборони.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами.
Зловмиснику повідомили підозру, він перебуває під вартою. У разі ухвалення судом обвинувального вироку йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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