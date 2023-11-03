Контррозвідка зловила "крота" у Запорізькій ОВА, працював у відділі кібербезпеки – СБУ

СБУ повідомила, що виявила та затримала російського "крота", який був головним спеціалістом відділу кібербезпеки Запорізької ОВА.

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Контррозвідка СБУ затримала інформатора російської ФСБ, який у жовтні 2023 року влаштувався у Запорізьку обласну військову адміністрацію на посаду головного спеціаліста відділу кібербезпеки.

За даними спецслужб, затриманий намагався отримати доступ до секретної інформації про дислокацію ЗСУ й оборонні закупівлі, але не встиг передати ворогові жодної суттєвої інформації.

Як повідомляється, підозрюваний – мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік, який раніше працював на одному з місцевих підприємств і займався техобслуговуванням військової техніки Сил оборони.

Контррозвідка вважає встановленим, що за власною ініціативою він запропонував окупантам допомогу у війні проти України. За завданням ФСБ затриманий потай знімав на телефон виробничі потужності підприємства і військову техніку, що знаходилася там. Також він намагався знайти у Запоріжжі ремонтні бази й інші логістичні центри Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами.

Зловмиснику повідомили підозру, він перебуває під вартою. У разі ухвалення судом обвинувального вироку йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

26 липня 2023 року контррозвідка СБУ повідомила про затримання агента російського ГРУ, який збирав дані про оборону Київської області.

8 вересня контррозвідка СБУ заявила, що затримала по гарячих слідах російську коригувальницю повітряної атаки Росії по Сумах.

17 жовтня контррозвідка затримала російського інформатора у Національній гвардії.

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