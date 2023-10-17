Контррозвідка СБУ спіймала російського "крота" у Нацгвардії

Служба безпеки України повідомила, що працівники її військової контррозвідки виявили та затримали російського інформатора серед працівників Національної гвардії.

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Російський агент був мобілізований до лав Нацгвардії і збирав для ГРУ розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів Гвардії наступу МВС для ударів по них ракетами та дронами-камікадзе.

Окупантів насамперед цікавили місця базування загонів швидкого реагування 4 штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".

За даними СБУ, російські спецслужби завербували через інтернет місцевого мешканця ще до його мобілізації. Він привернув їхню увагу тим, що публікував антиукраїнські коментарі на ресурсах мережевих ігор та ігрових платформ.

Розвіддані "крот" передавав окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об'єктів.

Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, який використовувався для листування з розвідкою РФ.

Затриманому повідомили про підозру у поширенні інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

26 липня контррозвідка СБУ повідомила про затримання агента російського ГРУ, який збирав дані про оборону Київської області.

8 вересня контррозвідка СБУ заявила, що затримала за гарячими слідами російську корегувальницю повітряної атаки Росії по Сумах.

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