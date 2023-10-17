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Контрразведка СБУ поймала российского "крота" в Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 12:30
Контрразведка СБУ поймала российского
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудники ее военной контрразведки выявили и задержали российского информатора среди сотрудников Национальной гвардии. 

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Российский агент был мобилизован в ряды Нацгвардии и собирал для ГРУ разведданные о дислокации и перемещениях боевых подразделений Гвардии наступления МВД для ударов по ним ракетами и дронами-камикадзе.

Оккупантов в первую очередь интересовали места базирования отрядов быстрого реагирования 4 штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

По данным СБУ, российские спецслужбы завербовали через интернет местного жителя еще до его мобилизации. Он привлек их внимание тем, что публиковал антиукраинские комментарии на ресурсах сетевых игр и игровых платформ.  

Разведданные "крот" передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

При обыске у него нашли мобильный телефон, который использовался для переписки с разведкой РФ.

Фото – СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в распространении информации о ВСУ в условиях военного положения. Он находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Сергей Бережной
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